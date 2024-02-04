الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن: خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء الأحد، من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على قطاع غزة.

جاءت تصريحات الصفدي خلال لقاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم، حول تطورات الأوضاع في غزة.

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وأكد الصفدي ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد وزير الخارجية الأردني علي أنه من الضروري توفير الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فلا يمكن الاستغناء عن دورها في مساعدة اللاجئين.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع نظيره الفرنسي جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

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وسبق، وقال ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، إنه ناقش التوترات في السودان وليبيا والحرب الروسية الأوكرانية، معربًا عن قلق بلاده الشديد بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر.

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وأكد خلال المؤتمر الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا ملتزمة اتجاه القاهرة من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري على الصعيد الثنائي في إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أهمية الدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المباحثات تطرقت للحرب على غزة وأهمية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والرفض التام للتهجير للفلسطينيين من الضفة وغزة، ورفض الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وعلق على جهود مصر وخاصة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري بأنها متميزة، مثمنًا المنصة اللوجستية التي تم إنشاؤها في مدينة العريش، مؤكدًا أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمن وأمان جنبًا إلى جنب في حدود معترف بها على خطوط عام 1967، ويجب أن يكون قطاع غزة تابعًا للدولة الفلسطينية المقبلة.

وزير الخارجية الاردني الحرب قطاع غزة وزير الخارجية الفرنسي الأونروا

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