البيت الأبيض: القضايا الإنسانية في غزة على رأس أولويات زيارة بلينكن

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، الأحد، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى المنطقة.

من المتوقع أن يقضي بلينكن الأسبوع الجاري في زيارة إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لتأمين حرية ما لا يقل عن 136 رهينة متبقين في غزة، ووقف إطلاق النار الذي يهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية بشكل خاص في البحر الأحمر.

وقال سوليفان لبرنامج Face the Nation الذي تبثه شبكة سي بي إس، الأمريكية: "إن احتياجات الشعب الفلسطيني سيكون في المقدمة وفي المركز".

ونزح الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، حيث يتجمع الآن أكثر من نصف سكان القطاع في مخيمات مؤقتة وفي شوارع مدينة رفح.

أضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين، وما يصاحب ذلك من هدنة إنسانية.

وتابع "هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وسوف نضغط من أجل ذلك بلا هوادة، لأنه أولوية قصوى بالنسبة لنا."

واعتبر سوليفان أن الكرة كانت في ملعب حماس عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الصفقة.