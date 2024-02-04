الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا: نولي أهمية للتفاهم مع مصر في ما يخص منطقة المتوسط

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأحد، إن أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر بشأن منطقة شرق المتوسط.

أضاف فيدان، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك تفاهمات مع القاهرة بخصوص تزويدها بطائرات مسيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

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وشدد وزير الخارجية التركي على أنه إن لم يطبق حل الدولتين سنشهد حربًا رابعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن، بل للحصول على المزيد من الأراضي: "قطعنا أشواطًا على الصعيد الدبلوماسي في إطار مكافحة الإرهاب".

وسبق، وقالت وزارة الخارجية التركية، إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتحثها على إعادة النظر في هذه الخطوة.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تعليق التمويل أضر بالمدنيين الفلسطينيين في المقام الأول.

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