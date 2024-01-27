السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل زيارة ديفيد كاميرون إلى تركيا

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، تفاصيل زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى تركيا، لبحث وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أحمد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لتركيا كانت لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الرغم من أن الاجتماعات كانت مغلقة، إلا أن الجانبين، التركي والبريطاني، متفقان على عدة نقاط، أولاها وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات للقطاع، وتبادل المحتجزين.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من الزيارة هو السعي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطة البريطانية تهدف لإنهاء الحرب وإخلاء قطاع غزة من الأسلحة، مؤكدًا أن ديفيد كاميرون يسعى إلى رفع الغطاء السياسي عن حماس وفصلها عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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