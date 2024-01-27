القاهرة الإخبارية: الاحتلال يصعد وتيرة عدوانه فة غزة.. والفلسطينيون يعيشون فى مأساة

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية عن القصف بشكل مستمر.

وأضاف "جبر"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في مدينة خان يونس كانت هناك معارك شديدة تدور بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة، ما أدى إلى وجود خسائر فادحة في صفوف آليات الاحتلال، حسبما أعلنت بيانات المقاومة الفلسطينية.

وتابع: "فيما قامت طائرات الاحتلال بقصف عدد من الأحياء في خان يونس، وتحديدًا محيط مجمع ناصر الطبي ومحيط جامعة الأقصى في المنقطة الغربية لخان يونس، ولعدد من مراكز الإيواء في تلك المنطقة، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون في تلك المراكز باتجاه رفح.

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف الصعبة والطقس البارد وهطول الأمطار، فهناك غرق بمياه الأمطار لعدد كبير لخيام النازحين.

وأكد أن المستشفيات تعاني أيضا جراء الأعداد الكبيرة من الجرحى الذين يصلون تباعًا، حيث لا تستطيع المستشفيات تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

وأشار إلى أن الفحوصات في المستشفيات تجري على الأرض، والأطباء لا يستطيعون القيام بعمليات جراحية في ظل عدم توافر المواد المخدرة اللازمة، مؤكدًا أن هناك مأساة يعيشها الفلسطينيون سواء الجرحى أو النازحون.