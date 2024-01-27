السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى تستهجن حصار الاحتلال مقارها فى خان يونس لليوم السادس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

استهجنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مستشفى الأمل ومقار الهلال الأحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

نفاد الطعام والأدوية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي لليوم الخامس.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن 150 كادرًا صحيًا و350 مريضًا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال مستشفى الأمل خان يونس قطاع غزة

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