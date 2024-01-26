وزير فلسطينى سابق: قرار “العدل الدولية” وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل

قال الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إنه لأول مرة في التاريخ تضع محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي العضو الفاشي الجديد تحت بند ارتكاب إبادة جماعية، وهذا موضوع ليس بالسهل.

وأضاف عصفور خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، أن غالبية الشعب الفلسطيني خاصة الأهل في غزة، كانوا ينتظرون قرارًا بوقف إطلاق الحرب العدوانية فورًا، لكن القرار جاء ملتبسًا في بعض فقراته.

وتابع: "رأيي الشخصي أن هذا القرار يشكل وثيقة إدانة تاريخية يجب أن تبقى بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة الولايات المتحدة أولًا، ثم في وجه دولة الفاشية الجديدة".

ووجه عصفور، المفاوض والوزير الفلسطيني الأسبق، التحية للشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اليوم قرارًا بطعم مختلف في محكمة العدل الدولية، قائلًا إنه يعتبر أن هذا القرار يحمي الصفة ذات البعد التاريخي، ولكن ليس بالمعنى المباشر، ولكن ينم على المدى القادم.