الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إسرائيل باتت فى قفص الاتهام ومعزولة دوليًا

غزة
غزة

قال الباحث في الشئون الإسرائيلية أمير مخول، إن قرار محكمة العدل الدولية وضع سياقًا جديدًا لإسرائيل بالمستوى القانوني والحقوقي دوليًا، وباتت الدولة خاضعة للمساءلة وأن المحكمة تبَّنت النظر في الشكوى وستتابع ذلك ضمن إجراءات عينية.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أن إسرائيل باتت دولة في قفص الاتهام لفترة طويلة وعليها إجراءات، كما أنها أصبحت الآن في معزل دولي إلى حد ما، لأنها لا تراهن على كل العالم، بل تراهن على الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني، وهذا يكفيه من ناحية الرأي العام العالمي.

وأوضح، أنه يجب أن تذهب المجموعة العربية بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية إلى مجلس الأمن الدولي لتحويل كل ما أتت به المحكمة، وقد تكون هناك إمكانية فريدة بأنه لا يكون هناك فيتو لأنه لا يطلب بوقف إطلاق النار في هذا الصدد.

وأكد، أن هناك واقعًا جديدًا، فهذه القرارات اليوم سوف تتيح لرفع كم كبير من الدعاوى إلى محكمة الجنائيات الدولية ضد قادة وضباط إسرائيليين وقادة سياسيين، مشيرًا إلى أن قرار "العدل الدولية" سوف يلاحق إسرائيل.

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