الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قرار "العدل الدولية".. ما ردود الفعل داخل أروقة الحكومة الفلسطينية؟

اعضاء محكمة العدل
اعضاء محكمة العدل الدولية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رحّب  بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية إزاء الإجراءات الاحترازية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وأكد أنه لن يفلت مجرم من العقاب.

وأضافت "السلامين"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حركة فتح رحبت بالقرار القضائي وأيضًا رئيس الوزراء محمد إشتية قال إن هناك ترحيب من قبل القيادة الفلسطينية، وكان يأمل بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ووقف للعدوان على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن القرار مهم لفلسطين، وهي لم تصل إلى جوهر القضية بالحكم بالإبادة الجماعية نظرًا لأن هناك تدابير يجب اتخاذها، ولكن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تحدثت عن ما سيبنى عليه من وقف لإطلاق النار وستطرق الأبواب لأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ووقف العدوان على غزة.

القاهرة الإخبارية فلسطين محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية قطاع غزة

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