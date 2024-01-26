الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جنوب إفريقيا: جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين واضحة للجميع

سيريل رامافوسا
سيريل رامافوسا

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للجميع.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل يجب عليها الانصياع لأوامر وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أقرتها اليوم الجمعة، بضرورة اتخذا تدابير لازمة لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

ـ قرارات قوية من "العدل الدولية" ضد الاحتلال
وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 15 صوتا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما وافق نفس عدد الأصوات أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا إسرائيل المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية المساعدات الإنسانية

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