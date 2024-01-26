أبو الغيط: قرارات "العدل الدولية" انتصار للقيم الإنسانية

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بقرارات محكمة العدل الدولية، بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا على قوة الاحتلال؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرار العدل الدولية، يمثل انتصارًا للقيم الإنسانية وحسمًا للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرار “العدل الدولية” يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.

وأكد، أبو الغيط، أن التدابير الطارئة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة تمثل التزامات صارمة على الاحتلال يتعين عليه الانصياع لها وعدم خرقها

وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 15 صوتًا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتًا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة".