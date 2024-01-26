الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر وأمريكا.. باريس تستضيف اجتماعًا بشأن غزة خلال أيام

باريس
باريس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن باريس ستستضيف اجتماعًا بشأن غزة الأيام المقلبة، بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر والاستخبارات الأمريكية؛ وذلك نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر.

القاهرة الإخبارية باريس غزة مصر قطر

مواد متعلقة

الشلالدة: قرارات "العدل الدولية" أثبتت جريمة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبى جنوب غزة

جمال عنايت: قرارات "العدل الدولية" خطوة فى سبيل إقامة دولة فلسطين

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يواصل قصف محيط مجمع ناصر الطبى بخان يونس

أبو الغيط: قرارات "العدل الدولية" انتصار للقيم الإنسانية

حامد فارس: قرار "العدل الدولية" دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة فى غزة

بعد قرار "العدل الدولية".. ما ردود الأفعال داخل أروقة الحكومة الفلسطينية؟

عقب قرار "العدل الدولية".. بعثة فلسطين تبحث خطة التحرك بمجلس الأمن والجمعية العامة

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع