بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر وأمريكا.. باريس تستضيف اجتماعًا بشأن غزة خلال أيام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن باريس ستستضيف اجتماعًا بشأن غزة الأيام المقلبة، بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر والاستخبارات الأمريكية؛ وذلك نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر.