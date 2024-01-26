الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال عنايت: قرارات "العدل الدولية" خطوة فى سبيل إقامة دولة فلسطين

جمال عنايت
جمال عنايت

قال الإعلامي جمال عنايت، إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم يراها الفلسطينيون مهمة وتؤثر على مسار القضية الفلسطينية، والأهم أنها قد تكون خطوة في سبيل إقامة الدولة، التي أشارت إليها منذ 30 عامًا اتفاقية أوسلو، والتي شكلت بشكل ما اختراقًا لوضع نحتاج للاستفادة منها والبناء عليها.

وأضاف عنايت، الجمعة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قرارات العدل الدولية احتلت كل الشاشات في كل أنحاء العالم، كما أنها لاقت ترحيبًا دوليًا وإقليميًا باعتبار أنها استكمال لمساعٍ وأفكار بدأت قبل 30 عامًا وأنتجت اتفاقية أوسلو.

وأوضح أن الفكرة كلها هي كيف يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية وكيف يمكن إنهاء هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 75 عاما؟.

وتابع: "في الثلاثين سنة الماضية لم تكن آمال الفلسطينيين تتحقق بشكل كامل، بل وكان المشوار صعبًا للغاية، ووقتها الناس أبدت استغرابها من أوسلو وفوجئت بالاتفاق التاريخي، واعتبره البعض تجسيدًا لآمال الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام".

وواصل: "لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واليمين الإسرائيلي يعود مرة أخرى، وهنا يتجدد السؤال، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من أوسلو؟ هل هناك شريك الآن يمكن أن تجري معه مثل هذه الاتفاقيات؟".

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية اتفاقية أسلو

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