السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بيجاد سلامة يكشف عن أسرار من كتاب الملكة إليزابيث

بيجاد سلامة
بيجاد سلامة

كشف الكاتب الصحفي بيجاد سلامة، عن أسرار كتاب الملكة إليزابيث، مؤكدًا أن الملكة قصة حياتها ممتلئة بأحداث كثيرة جدًا.

وأضاف سلامة، اليوم السبت، خلال لقاء لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، أن الملكة إليزابيث مثيرة للجدل بشكل كبير، حيث جلست على العرش 70 عامًا ولها علاقات كبيرة سواء بمصر أو بدول العالم، مؤكدًا أن قصة حياة الملكة إليزابيث ممتلئة بأحداث كثيرة، حيث إنها عاصرت الملك فؤاد والجمهوريات حتى العام الماضي.

وأوضح أن مجوهراتها منها ما ورثته ومنا ما تمت سرقته، حيث خرج حساب عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس" بعد وفاتها وقال إنه يطالب بالمجوهرات الإفريقية الموجودة في التاج البريطاني، وكذلك أيضًا في الهند وأكثر من دولة.

وأشار إلى أنه يحب الكتابة في السيرة الذاتية، حيث يقوم بجمع المادة والمعلومات بكثافة كي لا يكون هناك شيء مختلف حين قراءة كتاب آخر عن الشخصية، ومن ثم أجمع كل ما يخص الشخصية سواء جيدة أو غير جيدة، وأقوم بعرض الآراء مؤكدًا أنه ليس متبنيًا لهم بل على الحياد.

 

بيجاد سلامة الملكة إليزابيث كتاب الملكة إليزابيث صباح الورد ten

مواد متعلقة

مسؤول بـ"الثقافة": نسعى لبناء الطفل والإنسان المصري

"مكافحة الإدمان": أطلقنا قافلة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات

ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات "العدل الدولية"؟.. وزير فلسطينى يُجيب

الصورانى: قرار "العدل الدولية" تاريخى وعادل ومنصف للشعب الفلسطينى

البيت الأبيض: نأمل إحراز تقدم فى المحادثات بشأن المحتجزين بقطاع غزة

بمشاركة مصر وإسرائيل وقطر وأمريكا.. باريس تستضيف اجتماعًا بشأن غزة خلال أيام

وزير فلسطينى سابق: قرار “العدل الدولية” وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل

الشلالدة: قرارات "العدل الدولية" أثبتت جريمة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟