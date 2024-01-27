بيجاد سلامة يكشف عن أسرار من كتاب الملكة إليزابيث

كشف الكاتب الصحفي بيجاد سلامة، عن أسرار كتاب الملكة إليزابيث، مؤكدًا أن الملكة قصة حياتها ممتلئة بأحداث كثيرة جدًا.

وأضاف سلامة، اليوم السبت، خلال لقاء لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، أن الملكة إليزابيث مثيرة للجدل بشكل كبير، حيث جلست على العرش 70 عامًا ولها علاقات كبيرة سواء بمصر أو بدول العالم، مؤكدًا أن قصة حياة الملكة إليزابيث ممتلئة بأحداث كثيرة، حيث إنها عاصرت الملك فؤاد والجمهوريات حتى العام الماضي.

وأوضح أن مجوهراتها منها ما ورثته ومنا ما تمت سرقته، حيث خرج حساب عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس" بعد وفاتها وقال إنه يطالب بالمجوهرات الإفريقية الموجودة في التاج البريطاني، وكذلك أيضًا في الهند وأكثر من دولة.

وأشار إلى أنه يحب الكتابة في السيرة الذاتية، حيث يقوم بجمع المادة والمعلومات بكثافة كي لا يكون هناك شيء مختلف حين قراءة كتاب آخر عن الشخصية، ومن ثم أجمع كل ما يخص الشخصية سواء جيدة أو غير جيدة، وأقوم بعرض الآراء مؤكدًا أنه ليس متبنيًا لهم بل على الحياد.