الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: نأمل إحراز تقدم في المحادثات بشأن المحتجزين بقطاع غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفاد البيت الأبيض، بأن واشنطن تأمل إحراز تقدم في المحادثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد البيت الأبيض، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط "بريت ماكجورك"، عاد إلى واشنطن بعد محادثات بشأن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادر، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط "بريت ماكجورك" متواجد في القاهرة لمحاولة المساعدة في التوسط في هدنة بين حماس وإسرائيل ومناقشة الهجمات المتصاعدة في البحر الأحمر.

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القاهرة الإخبارية البيت الأبيض المحتجزين قطاع غزة واشنطن

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