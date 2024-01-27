وصول شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف على خان يونس

أفاد مراسل قناة "الغد" في نبأٍ عاجل، بوصول شهيدين فلسطينيين، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء قصف استهدف منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياقٍ آخر، قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة لم يتبق منها إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مجمع ناصر الطبى

وأضاف العقاد، أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر الطبي، وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، مشيرًا إلى أن فرقًا طبية متخصصة تحاول الوصول إلى المجمع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.