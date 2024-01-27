القاهرة الإخبارية: مسلحون يقتلون 9 أجانب جنوب شرق إيران

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بمقتل 9 أجانب على يد مسلحين جنوب شرق إيران قرب الحدود الباكستانية؛ وذلك نقلًا عن وكالة مهر الإيرانية.

حريق بمستشفى غاندي

وذكرت وكالة أنباء الإيرانية ارنا، الخميس الماضي، أن حريقا كبيرًا اندلع اليوم الخميس، في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من وسائل الإعلام التابعة للدولة أن النيران تلتهم المبنى.

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن حريقا هائلا اندلع في مستشفى غاندي في العاصمة الإيرانية طهران، وأظهرت مقاطع فيديو أن الحريق كاد يلتهم أحد جوانب المبنى.