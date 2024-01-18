غرفة القاهرة وسفارة تركيا يبحثان زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك

بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مع"هاكان اتاي" الملحق التجاري التركي سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خلال المرحلة القادمة، في حضور شريف يحيى نائب رئيس الغرفة.

جاء ذلك خلال زيارة الملحق التجاري التركي ونائبه "اتيلا ينيجون " لغرفة القاهرة اليوم الخميس.

وأكّد أيمن العشري على أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل العلاقات الوطيدة بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا في القطاعات المختلفة.

وأشار "العشري" الي الدعم الذي توليه القيادة السياسية المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة إلى السوق المصري في ظل الحوافز الحكومية في مختلف الاتجاهات، خاصة أن مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول السوق الإفريقي.



ودعا رئيس غرفة القاهرة الجانب التركي لزيارة المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وزيادة اللقاءات بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وهو ما سيؤدي إلى شراكات تجارية واستثمارية جديدة تفيد اقتصادي البلدين.



واختتم "العشري" حديثه: نحن جاهزون لتشكيل فريق عمل مشترك" مصري تركي" مهمته تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المشتركة بالنسبة للفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين المصري والتركي، والهدف في النهاية هو دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى الأمام، مستندين على العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا.



من جانبه أكّد الملحق التجاري التركي على أهمية مصر على صعيد الموقع الجغرافي وتميزها في قطاعات كثيرة، منها مجال حديد التسليح والجلود وغيرها من القطاعات الأخرى، وأن هناك شركات تركية تدرس دخول السوق المصري، منها على سبيل المثال الشركات العاملة في مجال الآلات وغيرها من القطاعات الأخرى.



وأشار الملحق التجاري التركي إلى زيارة وزير التجارة التركي لمصر عام ،2023 وأيضًا عدد من رجال الأعمال الأتراك في نفس العام، وهو ما يدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تنشيط لزيادة العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا عن طريق التنسيق بين السفارة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة، وتنظيم لقاءات ثنائية تجمع بين مجتمعي الأعمال في البلدين.