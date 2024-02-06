مجازر الإبادة الجماعية مستمرة في اليوم 123 من العدوان الإسرائيلي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ123 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة نفذها الاحتلال في خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات ومخيم المغازي.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 27،365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وعدد المصابين إلى 66،630، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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