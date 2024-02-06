مجازر الإبادة الجماعية مستمرة في اليوم 123 من العدوان الإسرائيلي على غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ123 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة نفذها الاحتلال في خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات ومخيم المغازي.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 27،365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وعدد المصابين إلى 66،630، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
أبرز التطورات خلال الساعات الماضية
- قصف مدفعي وغارات متفرقة تستهدف أحياء جنوبي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا وسط وغربي المدينة وسط إطلاق نار من آليات الاحتلال المتوغلة.
- شقة سكنية في برج D6 في مدينة حمد السكنية شمالي غربي خان يونس، أسفر عن شهداء وجرحى.
- قصف مدفعي عنيف يستهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
- شن غارة جوية على مخيم النصيرات.
- قصف مدفعي بين الحين والآخر شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
- قصف شرق دير البلح وسط القطاع وتفجير مسجد في المنطقة؛ أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
- قصف منزلا في الزوايدة وسط القطاع، أسفر عن 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى.
- شن سلسلة غارات على حى الرمال شمال غزة.
- إطلاق النار على مباني جمعيتنا ومستشفى الأمل بخان يونس لإجبار النازحين إلى الخروج.
- استمرار محاصرة مقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى الأمل في خان يونس لليوم الـ15 على التوالي.
- قصف منزلا في بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع، أسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.
- إطلاق النار على النازحين داخل مدرسة زهرة في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.
- شن غارات عنيفة على محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
- قصف مدفعي مكثف وإطلاق النار في مربع السرايا في مدينة غزة.
- قصف مدفعي على حيي الصبرة وتل الهوى في مدينة غزة.
- شن غارة جوية على منطقة البريج وسط القطاع.
- شن غارات جوية على منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.
- شن سلسلة غارات على مدينة حمد السكنية شمالي غربي خان يونس.
- نسف منازل سكنية شمالي غربي خان يونس. وأيضا في الأحياء الشرقية للمدينة.
- فصف منزلا لعائلة أبوصالح في حي السلام شرقي رفح، أسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.
- إجبار مئات النازحين على مغادرة مستشفى الأمل في خان يونس بعد حصار دام أسبوعين.
- شن غارة جوية على منطقة طجنوي في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.
- اندلاع حريق كبير داخل منزل بجوار مستشفى ناصر في خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي.
- إعدام مواشي في بني سهيلا شرق خان يونس.
- اشتعال النيران في منزل بمنطقة الظهرة في خان يونس جراء استهدافه من قبل الاحتلال.