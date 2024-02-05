جيش الاحتلال يطالب سكان غرب غزة وخان يونس بالإخلاء

كرر جيش الاحتلال أمر إخلاء المدنيين الفلسطينيين غرب مدينة غزة في الشمال، وجزء كبير من خان يونس في الجزء الجنوبي من القطاع، لمغادرة أحيائهم إلى مناطق أخرى.

وناشدت قوات الاحتلال سكان 8 أحياء غرب مدينة غزة "إخلاء مناطقهم على الفور والتحرك عبر شارع الرشيد باتجاه الملاجئ المعروفة في دير البلح".

واستشهد 7 أشخاص على الأقل في غارة جوية على دير البلح صباح الاثنين، حسبما أفاد مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة لشبكة CNN الأمريكية، وجاءت الغارة بعد سقوط عدة ضحايا يوم الأحد في غارة أخرى في نفس المنطقة، حسب طبيب في المستشفى.

كما دعا جيش الاحتلال السكان في 5 بنايات غرب خان يونس إلى التحرك فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عبر شارع البحر.

في الوقت نفسه، كثف جيش الاحتلال هجومه في خان يونس وما حولها وكذلك في شمال ووسط غزة، حيث قال إن القوات نفذت "غارات مستهدفة على أهداف تابعة لحماس" وأحبطت خلية مكونة من خمسة رجال.