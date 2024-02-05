الاحتلال يأمر بإخلاء الفلسطينيين من غرب غزة وجنوب القطاع

كرر جيش الاحتلال أمر إخلاء المدنيين الفلسطينيين غرب مدينة غزة وجزء كبير من خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، لمغادرة أحيائهم إلى مناطق أخرى، اليوم الاثنين.

وطالبت قوات الاحتلال سكان ثمانية أحياء غرب مدينة غزة "إخلاء مناطقهم على الفور والتحرك عبر شارع الرشيد باتجاه الملاجئ المعروفة في دير البلح".

فيما استشهد سبعة أشخاص على الأقل في غارة جوية على دير البلح صباح الاثنين، حسبما أفاد مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة لشبكة CNN. وجاءت الغارة بعد سقوط عدة ضحايا يوم الأحد في غارة أخرى على نفس المنطقة، بحسب طبيب في المستشفى.

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان في خمس بنايات غرب خان يونس إلى التحرك “فورا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عبر شارع البحر”.

وفي الوقت نفسه، كثف الجيش الإسرائيلي هجومه في خان يونس وما حولها، وكذلك في شمال ووسط غزة، حيث قال إن القوات نفذت "غارات مستهدفة على أهداف إرهابية تابعة لحماس" وأحبطت "خلية إرهابية مكونة من خمسة رجال"، بحسب سي إن إن.