غالانت يعلن التزام إسرائيل بتحسين الوضع الأمني في الشمال

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، مساء اليوم، التزام إسرائيل بتحسين الوضع الأمني في الشمال أهم من أي التزام آخر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن غالانت، أن إسرائيل مستعدة لحل الأزمة سياسيا لكنها مستعدة لأي احتمال آخر.

وقال غالانت إسرائيل مستعدة لحل التوتر مع لبنان سياسيا ولكنها مستعدة لأي احتمال آخر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول صفقة تبادل الأسرى وصلت حد الصراخ.

مقتل 2 من حركة أمل اللبنانية فى مواجهات مع إسرائيل

والسبت، أعلنت حركة "أمل" اللبنانية، عن مقتل 2 من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاها إلى 3 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعت الحركة، في بيان، "مصطفى عباس ضاهر من مواليد بليدا عام 1991، وعلي خليل محمد من مواليد بليدا 1983".

قالت إنهما قتلا "أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

ومساء أمس، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان، الذي يشهد توترات حدودية منذ 8 أكتوبر الماضي، على وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة.

ونوفمبر الماضي، نعت "حركة أمل" أول مقاتليها وهو علي داوود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ- جبل الريحان أثناء "أداء الواجب في إطار العملية العسكرية بجنوب لبنان".

وتشهد الحدود بين الجانبين منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وزادت حدة التصعيد منذ أن أعلن "حزب الله"، الإثنين، عن أن عناصره "استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام، بصاروخ فلق 1، وأصابوه إصابة مباشرة".