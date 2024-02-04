الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تصريحاته المتطرفة.. نتنياهو يوجه رسالة قوية لـ بن جفير: لا أحتاج لمساعدتك

بن جفير
بن جفير

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة حاسمة لوزير الأمن القومي إيتار بن جفير، بعد تصريحاته المتطرفة اليوم مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي كشف فيها عن مخطط اليمين المتطرف لإعادة توطين اليهود في قطاع غزة ورفض أي صفقة مع حركة حماس تؤدي في النهاية للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تعرض أمننا القومي للخطر، مضيفًا: "لا أحتاج لمثل هذه المساعدة".

أزمة إسرائيلية كبرى بسبب تصريحات بن جفير

وبحسب صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد قال بن جفير إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر فائدة لإسرائيل في حربها الحالية في غزة من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وفي مقابلة مع وول ستريت جورنال، قال بن جفير: "بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل، فإن بايدن مشغول بالمساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، الذي يذهب إلى حماس، لو كان ترامب في السلطة، لكان السلوك الأمريكي مختلفًا تمامًا".

وكتب الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب بيني جانتس عبر منصة X: "لا بأس أن نختلف، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، لكن يجب أن نتحرك في المجالات ذات الصلة وليس من خلال تعليقات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بعلاقات إسرائيل الاستراتيجية وأمنها القومي والمجهود الحربي في هذا الوقت". 

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وأضاف جانتس: "على رئيس الوزراء أن يوبخ وزير الأمن القومي، الذي، بدلا من الاهتمام بقضايا الأمن الداخلي، يتسبب في أضرار جسيمة لعلاقات إسرائيل الخارجية".

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة اليوم الأحد: "هناك من يقول "نعم" لكل شيء في المواقف التي يجب أن يقولوا فيها "لا"، إنهم يتلقون تصفيقًا من المجتمع الدولي لكنهم يعرضون أمننا القومي للخطر، وهناك أولئك الذين يقولون "لا" لكل شيء، يتلقون التصفيق في الوطن، لكنهم أيضًا يعرضون المصالح الحيوية للخطر".

وأضاف نتنياهو: "أود أن أقول لك شيئاً من تجربتي: الحيلة هي أن تعرف كيف تبحر، أن تقول "نعم" عندما يكون ذلك ممكناً، وتقول "لا" عندما يكون ذلك ضرورياً، لا أحتاج إلى مساعدة مثل هذه لمعرفة كيفية القيام بذلك، ولإدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف إلى جانب مصالحنا الوطنية"، في إشارة منه إلى تصريحات بن جفير.

وكتبت ميراف ميخائيلي عبر منصة X: "ما فعله نتنياهو ضد أوباما وضد بايدن تحت ستار القيادة، يفعله بن جفير تحت ستار الفظاظة، وكلاهما جزء من الخراب الذي جلبه نتنياهو وما زال يجلبه لإسرائيل منذ أن تولى رئاسة الوزراء". 

وأكدت الصحيفة أن الأصوات تعالت في الداخل الإسرائيلي لإقالة بن جفير بعد تزايد تصريحاته المتطرفة في الأونة الأخيرة والتي تشوه من صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي.

وكتب ميكايلي "التدخل الصارخ والمتعمد للوزير بن جفير في سير الانتخابات الأمريكية يمثل ضربة استراتيجية خطيرة لإسرائيل، وإذا لم يطرد نتنياهو بن جفير، فهذا بمثابة تأييد لتصريحاته دون تحفظ، لن يصدق أحد في أي مكان أن سيتجرأ وزير في الحكومة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات المؤذية وحتى المتطرفة دون الحصول على دعم رئيس وزراء إسرائيل".

بن جفير نتنياهو رسالة المتطرف غزة المحتجزين

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