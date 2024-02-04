قبل زيارته الخامسة.. أجندة بلينكن فى مصر والشرق الأوسط لإنهاء حرب غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن عودة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، في رحلة دبلوماسية جديدة تشمل زيارة لأربع دول عربية، هي مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية؛ لبحث سبل إنهاء حرب غزة ومواصلة المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

أجندة بلينكن في مصر والسعودية وقطر

وتابعت أنه بلينكن غادر الولايات المتحدة، اليوم الأحد، في رحلة تشمل أربع دول إلى الشرق الأوسط، كجزء من المفاوضات الدبلوماسية المستمرة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أن الرحلة تأتي بعد يومين ساعدت الولايات المتحدة خلالهما في تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، وقصفت أيضًا سبعة مواقع في سوريا والعراق مرتبطة بميليشيات لها علاقات وثيقة بإيران، وهو تصعيد كبير في استخدام القوة الأمريكية ويهدد بتوسيع نطاق الصراع الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأشارت إلى أن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا يوم الجمعة تأتي ردا على هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، وهو هجوم ألقت واشنطن باللوم فيه على فصائل مسلحة تدعمها إيران في العراق، وفي ما بدا وكأنه محاولة لتجنب إثارة حرب تشمل إيران، امتنعت الولايات المتحدة عن ضرب الأراضي الإيرانية وأعلنت أن الهجوم كان سيأتي قبل أيام، مما أعطى الميليشيات المستهدفة ومستشاريها العسكريين الإيرانيين الوقت للتحرك.

وأضافت أن رحلة بلينكن التي تستغرق أربعة أيام هى الأحدث في عدة جولات دبلوماسية قام بها منذ أكتوبر في محاولة لحل المشاكل المتشابكة المرتبطة بالحرب في غزة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يسافر إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، وهدنة إنسانية في الصراع للسماح بإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد من جديد على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف أن بلينكن سيواصل أيضًا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملًا تتضمن أمنًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الرحلة هي الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.