السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا تحمل زيارة "بلينكن" الخامسة إلى الشرق الأوسط؟

بلينكن
بلينكن

اعتبر تقرير بصحيفة الجارديان البريطانية، الغارات الجوية الأمريكية التي وقعت ليلة الجمعة ضد مواقع في سوريا والعراق، تمثل موجة جديدة من العنف الذي انتشر في المنطقة العربية منذ بدء حرب غزة.

وقال التقرير، إنه بالرغم من ذلك تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآن إلى إظهار أن لديها مجموعة من الأدوات السياسية في الشرق الأوسط تستخدمها كأنها قنابل موجهة بدقة.

فبينما كان البيت الأبيض يخطط للطلعات الجوية عند منتصف الليل ردًا على هجوم الأحد الماضي على قاعدة أمريكية في الأردن، كان البيت الأبيض أيضًا يرسل إشارات بأنه لن يسمح للأزمة المتفاقمة التي تتكشف في الشرق الأوسط بأن تذهب سدى، رافضًا تطورها بحسب التقرير المذكور.

يشير التقرير إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والمقررة غدًا الأحد، تحمل الكثير من الرسائل، وهي التأكيد على موقف الولايات المتحدة الظاهري الذي يدعو إلى التهدئة بالشرق الأوسط.

أهداف زيارة بلينكن للشرق الأوسط

وتعد هذه الزيارة الخامسة لـ"بلينكن" منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد غزة  في 7 أكتوبر، ومن المقرر أن يجري بلينكن زيارات إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

وبحسب التقرير، لم تحقق رحلات بلينكن الأربع الأولى سوى القليل من النتائج، وبالتأكيد ليس بالنسبة للمدنيين في غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على الرغم من أن الولايات المتحدة ادعت أنها صاحبة الفضل في عدم امتداد الحرب إلى لبنان.

وتابع التقرير: "هذه المرة، وفقًا للسطور التي تم طرحها، يحمل وزير الخارجية شيئًا أكثر جوهرية في أوراقه الموجزة: "صفقة كبرى" تتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتحركًا جوهريًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين".

الغارات الجوية الأمريكية سوريا العنف المنطقة العربية غزة حرب غزة

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