السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية تكشف سبب زيارة "بلينكن" لمنطقة الشرق الأوسط للمرة الخامسة

بلينكن
بلينكن

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي  أنتوني بلينكن، لمنطقة الشرق الأوسط متكررة خاصة خلال الفترة الماضية وتعد هي الخامسة، مشيرة إلى أنها تبحث وضع حلول لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وانعكاسه على جميع اقتصاديات المنطقة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن بلينكن سيناقش الهجمات المباشرة وغير المباشرة على القواعد الأمريكية خاصة في سوريا والعراق ومحاولة أمريكا لإيجاد سيناريو تهدئة في المنطقة خوفًا من زيادة الصراع خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية. 

زيارة بلينكن للبحث عن هدنة

وأكدت "زهران" أن زيارة بلينكن هي محاولة الجلوس مع الشركاء لإيجاد محاولة تنتج عنها هدنة بغزة، مشيرة إلى أن مقترح الهدنة موجود من البداية، ولكن حيثيات التطبيق تتخذ عدة منحنيات، موضحة أن الكتلة العربية خاصة المصرية تسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وحل الدولتين وهو ما ترفضه إسرائيل.

وتابعت، أن هناك عبئًا سياسيًا على بلينكن والولايات المتحدة لخلق مفاهيم مشتركة ليس في الهدنة فقط، ولكن في العملية ما بعد الهدنة. 

أستاذ العلاقات الدولية أنتوني بلينكن منطقة الشرق الأوسط هجمات الحوثيين البحر الاحمر سيناريو تهدئة

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