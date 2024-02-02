للمرة الخامسة.. جولة مباحثات جديدة لـ"بلينكن" فى الشرق الأوسط يبدأها الأحد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة٫ أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيغادر الأحد في خامس جولة له إلى الشرق الأوسط منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل.

ووفقاً لـ" الجارديان"، يسافر “بلينكن” إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير، وستكون هذه محطته السادسة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان: “سيواصل الوزير الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة”.

حماس تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب

وأجرى قادة من حماس والجهاد الإسلامي مكالمة هاتفية يوم الجمعة لمناقشة اقتراح لصفقة رهائن محتملة ووقف إطلاق النار، بحسب بيان.

ويأتي ذلك بعد أن قيل إنه تم الاتفاق على إطار واسع لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل بين المفاوضين في باريس نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات.

ودعت حماس إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وهو أمر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق عليه.

وتعهد “نتنياهو” الثلاثاء، بالمضي قدما حتى يكتمل هدف إسرائيل في القضاء على حماس.

وقال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حماس في بيروت، يوم الجمعة، إن إسرائيل تصر على الاحتفاظ ببعض المناطق في غزة كمنطقة أمنية، وعلق: "أمر غير مقبول".