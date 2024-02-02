الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: خضنا اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال بمدينة غزة وحققنا إصابات مباشرة

غزة
غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة وحققنا إصابات مباشرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الصهيونية بغزة 

وكانت قد أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين والاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

فصائل فلسطينية نبأ عاجل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جبش الاحتلال

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