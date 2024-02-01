الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين

لحظة استهداف آلية
لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين والاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تدني الوضع الإنساني بغزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

فصائل فلسطينية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب بغزة شهداء القطاع

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الحكم على راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات

مسئولون أمريكيون: الهجوم على قواتنا بالأردن كان بطائرة إيرانية الصنع

"القومي لحقوق الإنسان": رفع الدعم الغربي عن "الأونروا" ينبئ بكارثة إنسانية بفلسطين

رويترز: الموافقة على خطط لتنفيذ ضربات فى العراق وسوريا تمتد لأيام

مصادر: نتوقع إصدار بايدن أمرًا لاستهداف المستوطنين المتورطين بأعمال عنف الضفة الغربية

الحوثيون: الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية

المجلس الأوروبى: مستمرون فى الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

مذكرة للمحكمة العليا تطالب بإعلان عدم أهلية نتنياهو لتولى رئاسة الوزراء

الأكثر قراءة

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

عاجل.. موعد انتهاء الموجة الباردة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟