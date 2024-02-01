أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين والاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تدني الوضع الإنساني بغزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.