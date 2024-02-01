الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رويترز: الموافقة على خطط لتنفيذ ضربات فى العراق وسوريا تمتد لأيام

انسحاب إيران من سوريا
انسحاب إيران من سوريا

أعلنت وكالة رويترز عن مسئولين أمريكيين،الموافقة على خطط لتنفيذ ضربات في العراق وسوريا تمتد لأيام ضد أهداف تشمل أفرادًا ومنشآت إيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انسحاب إيران من سوريا

كانت قد قالت وكالة رويترز عن مصادر إن إيران لا تنوي الانسحاب الكامل من سوريا رغم سحب كبار ضباط الحرس الثوري، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت الوكالة عن المصادر أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب موجة من الاغتيالات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الحرس الثوري سيعتمد بشكل أكبر ويدير العمليات في سوريا عن بعد مدعومًا بجماعة "حزب الله" للحفاظ على نفوذه هناك.

رويترز القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية انسحاب إيران من سوريا

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