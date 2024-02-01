الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولون أمريكيون: الهجوم على قواتنا بالأردن كان بطائرة إيرانية الصنع

جريدة الدستور

أعلن مسئولون أمريكيون، أن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم على قواتها في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أفاد مسئول أمريكي لشبكة "سي بي أس"، بأن الدفاع الأمريكي سيرسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة التي تعرضت لهجوم على حدود الأردن.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر التعقيب على تعليق "حزب اللهـ العراق" عملياته ضد الأمريكيين، مضيفًا: "الأفعال أعلى صوتًا من الكلمات".

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن الأفعال أصدق من الكلمات ردًا على تعليق ميليشا حزب الله العراقية عملياتها.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون أن ميليشيات تدعمها إيران هاجمت قواتنا في الأردن، مضيفًا أن البنتاجون يحقق باختراق المسيرة للقاعدة الأمريكية في الأردن.

مسؤولون أمريكيون القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن قناة القاهرة الإخبارية

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