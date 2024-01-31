الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل. مسئول أمريكى: الولايات المتحدة سترسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة المتعرضة للهجوم

باتريك رايدر
باتريك رايدر

أفاد مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي أس" أمس الثلاثاء، بأن الدفاع الأمريكي سيرسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة التي تعرضت لهجوم على حدود الأردن.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر التعقيب على تعليق حزب الله ـ العراق عملياته ضد الأمريكيين، مضيفًا أن "الأفعال أعلى صوتًا من الكلمات".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، إن الأفعال أصدق من الكلمات ردًا على تعليق ميليشا حزب الله العراقية عملياتها.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن ميليشيات تدعمها إيران هاجمت قواتنا في الأردن، مضيفًا أن البنتاجون يحقق باختراق المسيرة للقاعدة الأمريكية في الأردن.

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