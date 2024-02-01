الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القومي لحقوق الإنسان": رفع الدعم الغربي عن "الأونروا" ينبئ بكارثة إنسانية بفلسطين

محمد ممدوح عضو المجلس
محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث من بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم منظمة الأونروا كارثة إنسانية لا مثيل لها.

وأكد محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن منظمة الأونروا تعمل بالقطاع منذ سنوات كثيرة، لذا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تستكمل الجهود الإنسانية التي كانت تقوم بها الأونروا بالقطاع.

وأضاف في حديثه، أن الكيان الصهيوني نجح في توجيه سياسته وفرضها على بعض الدول الغربية من أجل تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية التي يسعى لها.

عواقب كارثية

وأشار إلى أنه سيكون هناك عواقب كارثية ضخمة في حال استمرار عدم الدعم الغربي لمنظمة الأونروا، حيث أن الأوضاع الإنسانية في فلسطين متدهورة بصورة تفوق القدرة على التخيل، لذا؛ فإن عدم استمرار هذه المنظمة يعني أن الوضع الإنساني في فلسطين سيفوق القدرة على الوصف.

وذكر، أنه لأحد يستطيع أن ينكر الجهود التي قامت بها الدولة المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث يمكن القول أن مصر كانت السند للشعب الفلسطيني في ظل تراخي الموقف الدولي بل والانحياز للجانب الصهيوني.

القومي لحقوق الإنسان الأونروا تردي الأوضاع الإنسانية في فلسطين غياب الدعم الغربي للأونروا دي ام سي

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