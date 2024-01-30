الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هدفها تعديل المسار الاقتصادى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء يضم ممثلي القوى السياسية والمدنية والاجتماعية.

مخرجات الحوار الوطني  

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء محتك بالمواطنين ويدرك اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل المسار الاقتصادي.

وأضاف أن انطباعات الناس عن الأوضاع الاقتصادية لها تأثير واضح على أوضاع السوق الحرة وعمليات العرض والطلب، وبالتالي أمر الرئيس السيسي بضرورة الخروج بإجراءات تنفيذية من الحوار الوطني لتعديل هذا المسار الاقتصادي قدر المستطاع بما يضمن حياة كريمة للمواطن.

وكان قد أعلن ضياء رشوان من قبل عن أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مضيفًا أن الحوار سيبدأ فورًا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.


وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.

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