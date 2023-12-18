الإثنين 18 ديسمبر 2023
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الأونروا: الحرب على غزة أصبحت كارثة ونقترب من نقطة اللاعودة (فيديو)

جريدة الدستور

قال كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمي باسم الأونروا، إن الوكالة لا تزال عند موقفها منذ بداية العدوان على غزة، فلا بد من توقف الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة ، لافتا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من قصف الطيران الإسرائيلي تبين حجم الكارثة المرتقبة.

وأضاف أبوخلف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الحرب على غزة تخطت الأزمة إلى الكارثة، ونقترب من نقطة اللاعودة، مشيرًا إلى أن الأونروا وكافة المؤسسات الإغاثية ليس في قدرتها تلبية كافة الاحتياجات المتنامية للشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار وتيرة الحرب.

المساعدات الإنسانية ليست بالقدر الذى يلبى حاجة الشعب الفلسطينى

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأونروا، أن شاحنات المساعدات الإنسانية لا تزال تدخل إلى الجانب الفلسطيني ،غير أنها ليست بالقدر الذي يلبي حاجة الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ما يدخل من مساعدات الوقود قليل جدا، لا يلبي عشر ما يحتاجه القطاع.

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