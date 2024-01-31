الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين الكيلانى لـ"الشاهد": “أهل مصر” برنامج ثقافى يهدف دمج شباب وأطفال المناطق الحدودية بالوطن

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الشباب لهم لغة خطاب تناسب عمرهم وطبيعة المجتمع الذي يتواجدون به؛ لذا البرامج الثقافية تختلف باختلاف الفئة التي تخاطبها، ويعد برنامج “أهل مصر” من إنتاج وزارة الثقافة ويهدف دمج الشباب وأطفال المناطق الحدودية، وهنا يحدث ترابط بين هذه الفئات والدولة، لذا المناطق الحدودية لديها برامج خاصة بها، كما أنه يتم تفعيل الكثير من الندوات والمحاضرات في تلك المناطق الحدودية.

تعزيز الانتماء لدى شباب المحافظات الحدودية 

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"نقوم بتنظيم رحلات من أبناء برنامج أهل مصر لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ويحدث تواصل بين الشباب من مختلف المحافظات لتعزيز الانتماء".

وتابعت: "نجد هناك تواصل بين الشباب من مختلف المحافظات بسبب البرامج التواصلية والحوارية التي تقوم يها الوزارة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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