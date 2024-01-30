يسرى الكاشف يرصد أسباب صعود اليمين المتطرف فى أوروبا

قال الكاتب الصحفي د.يسري الكاشف إن الحزب اليميني المتطرف الهولندي صعد في انتخابات نوفمبر الماضي بأغلبية ليست كاملة، لكنها قادرة على تمكينه من تشكيل حكومة.

تشكيل الحكومة الهولندية

أضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم الدول الأوروبية يحكمها البرلمان، ومعظم الأحزاب الهولندية السابقة كانت لا تتفق مع الحزب اليميني المتطرف على الإطلاق.

وتابعت أن هولندا من الدول التي تُعرف أنها من الممكن أن تأخذ أشهر لحين تشكيل حكومة قادرة على تولي شئون الدولة.

أسباب صعود اليمين المتطرف

وواصل أن أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي الأحزاب اليمينة هى الحاكمة بها، ويرجع صعود اليمين المتطرف في هذه الدول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، المعدل السكاني المتغير، الهجرة غير الشرعية.