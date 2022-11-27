حقيقة أم لعبة تسويقية؟.. «الجمعة البيضاء» أرقام صادمة وحقائق خفية

كشف الدكتور يسري الكاشف الكاتب الصحفي، هل تعد الجمعة البيضاء حقيقة أم لعبة تسويقية، معلقا على نسبة الإقبال الكثيفة من قبل المواطنين الأمريكيين، على استغلال العروض على الجمعة البيضاء.

وأكد خلال مداخلة عبر "سكايب" من أمستردام، أن الأمريكيين لم يتأثروا بمعدلات التضخم وما زال هناك رغبة في استغلال عروض ومشتريات الجمعة بيضاء، فيما تأثر الأوروبيين تأثرا واضحا بمعدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية على مستوى الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف أن الجمعة البيضاء تأتي في آخر جمعة من شهر نوفمبر، وهي تتزامن في توقيتها مع أعياد ما يسمى في أوروبا بأعياد "السانتا كلوز"، وهي أعياد تبدأ من 17 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر، وهي تخص أكثر الأطفال، لذلك تكون المشتريات الأكثر لشريحة الأطفال.

وفسر زيادة حركة الشراء بالنسبة للأمريكيين، وخاصة عن طريق الانترنت، بأن الوضع له علاقة بمدى خفض تكلفة ثمن السلع المعروضة أونلاين، ولا علاقة لهذه الحركة بمدى ثقة المواطن الأمريكي بانخفاض التضخم أو ماشابه.

هل تزيد عروض الجمعة البيضاء من حدة التضخم؟

وحول مدى مصداقية العروض المقدمة هذا العام في عروض الجمعة البيضاء، أكد أن هذا العام لن يوجد الكثير من الأسعار المغرية حد وصفه للمستهلك نظرا لحرص البائع على تحقيق هامش ربح أعلى في ظل التضخم المرتفع والأسعار الجنونية للسلع وخاصة السلع الاستهلاكية منها.

وأوضح أن هذا العام لم يشهد عروضا كبيرة مثل الأعوام السابقة والتي كانت تصل فيها إلى 90%، ولكن العام الحالي أقصى تقدير للتخفيضات هو 50%، لافتا إلى أن هناك تخوفات من زيادة معدل التضخم نظرا لحركة الشراء والتي تتعارض مع مبدأ العرض والطلب.