نيفين الكيلانى لـ"الشاهد": وزارة الثقافة لديها اهتمام مكثف بالمبدعين من ذوى الهمم

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك فرق بين اكتشاف الموهبة ورعايتها وتنميتها، والوزارة تعلم جيدًا أن المبدعين ثروة قومية يجب الحفاظ عليهم.

جهود وزارة الثقافة

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأطفال الذين يحصلون على جائزة المبدع الصغير في المجالات المختلفة يتم رعايتهم في الأماكن المخصصة لهم، أي أن الأطفال المبدعين في الغناء يتم رعايتهم في دار الأوبرا.

وأضافت أن هناك اهتمام كامل بكافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، ويتم الاهتمام بهم تحت إشراف متخصصين، لذا هناك اهتمام مكثف بهذه الفئة.

رعاية المواهب

وتابعت: "كان لدينا طفلة ١١ سنة من ذوي الهمم فازت العام الماضي في القصة القصيرة للمبدع الصغير، وتم طبع قصتها وعمل حفل توقيع لها في معرض الكتاب لتشجيعها".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.