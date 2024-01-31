الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين الكيلانى لـ"الشاهد": الطفولة أهم مرحلة فى بناء وتكوين شخصية الإنسان

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مرحلة الإبتدائية وما قبلها من سنوات الطفولة من أكثر المراحل المهمة في بناء شخصية الإنسان، لذا تسعى الوزارة أن تعلم الطفل على البحث والاستكشاف، وليس مجرد التلقي مما حوله، معبرة::"مهم جدًا الطفل يكون لديه وجهة نظر في المعلومات التي تُطرح عليه".

 

 اكتشاف المواهب الإبداعية


وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الطفل الذي يتم تربيته على الخضوع لا يكون لديه شخصية أو رأي تجاه الأحداث التي يمر بها، لذا تسعى الوزارة جاهدة إلى بناء الإنسان على أن يكون قادر على التفكير السليم والإنتاج، وهذه التربية تحتاج إلى تضافر الجهود كافة منها الأسرة، الوزارة، المكتبة، المدرسة وغيرها من الأماكن التي تؤثر على شخصية الطفل في مرحلة التكوين.

 

 الطفل المبدع

وتابعت:"الطفل المبدع تكون لديه شخصية مميزة، لذا تهتم وزارة الثقافة باكتشاف الأطفال المبدعين، لأنهم ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها". 

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

 

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