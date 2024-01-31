الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة لـ"الشاهد": نتعاون مع "المتحدة" للاستعانة بصناع المحتوى والمؤثرين

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن فكرة الاستعانة بالمؤثرين وصناع المحتوى مطروحة للدراسة داخل الوزارة بشكل فعلي وجدي، وهناك تعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا المجال، معبرة:" حصلنا على دعم غير مسبوق إعلاميًا لكل أنشطة وزارة الثقافة، لذا الاستعانة بالمؤثرين من ضمن لغة العصر الحالي".

 

الاهتمام بلغة العصر 

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"مع احترامي لكل القامات الفكرية والأدبية المصرية، لابد وأن يتم النظر للغة الشباب الحالية، لأن هذه الفئة هي القطاع المستهدف لدينا، لهذا تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للعمل على هذا الملف".

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

 

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزارة الثقافة اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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