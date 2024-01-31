الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين الكيلانى لـ"الشاهد": يجب تغيير لغة الخطاب الثقافي بما يتوافق مع الأجيال الجديدة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن لغة الخطاب تغيرت بصورة كبيرة، ولهذا تسعى الوزارة جاهدة إلى تغيير لغة الخطاب بما يتوافق مع الأجيال الحديثة، وبالتالي الحديث مع الأطفال عبر الإنترنت سريع وهادف عن الحديث معهم بالصور التقليدية التي كان يتم اتباعها مع الأجيال السابقة.

 التعاون بين وزارة الثقافة والاتصالات 

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”:"لدينا برتوكول تعاون ع وزارة الاتصالات لرقمنة أغلب المنتجات الثقافية، وكانت البداية مع دارالأوبرا المصرية وهيئة الكتاب، وجاري الآن إدخال الرقمنة في عروض الندوات والفعاليات الثقافية والهيئة العامة للكتاب من أجل تفعيل خاصية الكتاب الاإكتروني لسماح النشر الإلكتروني".


وتابعت: "تم فتح مجال التسويق الإلكتروني في هيئة الكتاب من أجل تسهيل عملية الشراء للكتب عبر الإنترنت وإيصال هذه الكتب إلى الشاري عبر البريد، هذا علاوة عن أن الوازرة تريد تفعيل خاصية القراءة عبر الإنترنت من خلال اشتراكات، لذا الوزارة  تسير في كل المسارات لنقل التراث الثقافي إلى الأجيال بما يتوافق مع اسلوبهم وتفكيرهم وطبيعة العصر". 

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة وزيرة الثقافة اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى