الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون: الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية

الحوثيون
الحوثيون

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن أن جماعة الحوثيين أفادت بأن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها، ولن تحد من قدراتها العسكرية.

هجمات الحوثيين

وكان قد حذر خبراء واقتصاديون، الكونجرس الأمريكي من تعطل حركة التجارة الدولية وتضرر الولايات المتحدة بسبب الفوضى في البحر الأحمر، نتيجة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن في هذه المنطقة.

وحذرت أكبر شركة شحن في العالم، "MSC"، والعديد من خبراء البيع بالتجزئة والتجارة، الكونجرس، أمس، من أنه إذا لم يتم إيقاف الفوضى في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، فإن الارتفاع في أسعار الشحن سوف ينتشر بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي ويضرب المستهلكين.

الهجمات الأمريكية على الحوثيين هجمات الحوثيين اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

الأكثر قراءة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟