الحوثيون: الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن أن جماعة الحوثيين أفادت بأن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها، ولن تحد من قدراتها العسكرية.

هجمات الحوثيين

وكان قد حذر خبراء واقتصاديون، الكونجرس الأمريكي من تعطل حركة التجارة الدولية وتضرر الولايات المتحدة بسبب الفوضى في البحر الأحمر، نتيجة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن في هذه المنطقة.

وحذرت أكبر شركة شحن في العالم، "MSC"، والعديد من خبراء البيع بالتجزئة والتجارة، الكونجرس، أمس، من أنه إذا لم يتم إيقاف الفوضى في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، فإن الارتفاع في أسعار الشحن سوف ينتشر بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي ويضرب المستهلكين.