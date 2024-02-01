الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس الأوروبى: مستمرون فى الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

شارل ميشيل،
شارل ميشيل،

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أن المجلس مستمر في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

إيصال المساعدات لغزة 

وكان قد أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تقدر بنحو 50 مليار يورو، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الأربعاء، اقترح الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة سنوية لتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

رئيس المجلس الأوروبي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية إيصال المساعدات لغزة

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