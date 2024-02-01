المجلس الأوروبى: مستمرون فى الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أن المجلس مستمر في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

إيصال المساعدات لغزة

وكان قد أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تقدر بنحو 50 مليار يورو، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الأربعاء، اقترح الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة سنوية لتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.