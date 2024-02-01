الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية النرويجى يأمل فى استئناف تمويل وكالة الأونروا

وزير الخارجية النرويجي
وزير الخارجية النرويجي

أعرب وزير الخارجية النرويجي عن تفاؤله بإمكانية استئناف تمويل وكالة "أونروا".. جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، أن بلادها ستواصل تمويل وكالة "أونروا".

وقالت إنه لا يمكن الاستغناء عن دور "أونروا" في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وكانت قد دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت "دي سوتر"، في تصريحات تليفزيونية، إن إسقاط القنابل كالمطر في قطاع غزة غير إنساني، كما أنه من الواضح، أيضًا، أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، وحان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل.

الخاريجية النرويجية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية وزير الخارجية النرويجي

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