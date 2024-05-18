السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الحالة الصحية لـ13 مصابًا فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الصحراوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة وخطرة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

إخطار بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.  

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مصعب البدراوي، مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.  

قالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور، حيث تم اسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين أن المصابين، هم كل من بوسي شحاتة عبد الغني  20 عاما مصابة باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وأسماء أحمد محمد الشافعى، 38 عاما، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى، وأحمد عطية فرج يونس 22 عاما مصاب باشتباه قطع أوتار الإصبع الوسطى، وعلي السيد غريب عبد الهادي 31 عاما مصاب بكدمات، وفوزية السيد غريب، 36 عاما، اشتباه كسر بالفقرات، وهيبة محمد حسن، 42، كدمات بالضلوع، ومحمد علي نصر، 34، مصاب بكدمات ومصطفي علي أحمد عطية ذكر 26 عاما مصاب بجرح قطعي باليد اليمني، وتيسير مصطفي غريب 20 عاما كدمات مصاب بسحجات بالجسم، وثناء أحمد سليمان 21 عاما مصابة باشتباه كسر بالقدمين  وكدمات، ودينا محمد أحمد محمد، 22 عاما، مصابة بكدمات سحجات بالجسم، ومحمد رضا محمد، 23، مصاب بسحجات وكدمات بالذراع اليمنى، ومحمد سمير عبيد 25 عاما مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.

حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اليوم الحالة سيارتين

مواد متعلقة

انطلاق مسابقات بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لهذا الموسم 2024

جامعة قناة السويس تُطلق حملات توعوية صحية عن السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية

"المصري لألعاب القوى" يعلن انطلاق إشارة البدء لبطولة حوض البحر المتوسط

"قناة السويس" تشارك فى تدشين الاتحاد الدولى للتعليم المهنى بجامعة بكين

"الرعاية الصحية" فخورة بفوز المجمع الطبى بالإسماعيلية بالمركز الأول فى مؤتمر القلب بميونخ

تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

"تجارة قناة السويس" تحصد المركز الأول فى مهرجان مسرح الجامعة

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

الباز: الرئيس السيسي بحث التصدي لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

نهائى إفريقيا.. خروج على معلول مصابًا وكريم فؤاد بدلًا منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم