تفاصيل الحالة الصحية لـ13 مصابًا فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الصحراوى

أصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة وخطرة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

إخطار بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مصعب البدراوي، مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

قالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور، حيث تم اسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين أن المصابين، هم كل من بوسي شحاتة عبد الغني 20 عاما مصابة باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وأسماء أحمد محمد الشافعى، 38 عاما، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى، وأحمد عطية فرج يونس 22 عاما مصاب باشتباه قطع أوتار الإصبع الوسطى، وعلي السيد غريب عبد الهادي 31 عاما مصاب بكدمات، وفوزية السيد غريب، 36 عاما، اشتباه كسر بالفقرات، وهيبة محمد حسن، 42، كدمات بالضلوع، ومحمد علي نصر، 34، مصاب بكدمات ومصطفي علي أحمد عطية ذكر 26 عاما مصاب بجرح قطعي باليد اليمني، وتيسير مصطفي غريب 20 عاما كدمات مصاب بسحجات بالجسم، وثناء أحمد سليمان 21 عاما مصابة باشتباه كسر بالقدمين وكدمات، ودينا محمد أحمد محمد، 22 عاما، مصابة بكدمات سحجات بالجسم، ومحمد رضا محمد، 23، مصاب بسحجات وكدمات بالذراع اليمنى، ومحمد سمير عبيد 25 عاما مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.