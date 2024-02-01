"القاهرة الإخبارية": الحكم على راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها أن الحكم على زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات في قضية متعلقة بقبول تبرعات مالية من جهة أجنبية.

وكان قد مثل المتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية، بعد إلقاء القبض عليه وعلى عدد من قيادات الإخوان في تونس لاستنطاقهم.

تهم التآمر على أمن الدولة

من جانبها، أكدت منية بوعلي، محامية عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي أن القضاء التونسي قرر فتح تحقيقات مع المتهمين وعلى رأسهم الغنوشي، حيث وجه إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة وفق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

وكانت قوات الأمن التونسي قد ألقت القبض على الغنوشي الإثنين الماضي بعد أن أصدرت النيابة العمومية مذكرة إيقاف ضده، وأمرت النيابة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لفحص التسجيلات التي صرح الغنوشي خلالها بأقوال تحرض على الحرب الأهلية في تونس.

تصريحات الغنوشي تحرض على إشعال حرب أهلية

في السياق ذاته، أكد الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني أن تصريحات الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة، وتحرض على تبديل هيئة الدولة وإشعال حرب أهلية ودفع المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل.