الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الحكم على راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها أن الحكم على زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات في قضية متعلقة بقبول تبرعات مالية من جهة أجنبية.

وكان قد مثل المتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية، بعد إلقاء القبض عليه وعلى عدد من قيادات الإخوان في تونس لاستنطاقهم.

تهم التآمر على أمن الدولة

من جانبها، أكدت منية بوعلي، محامية عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي أن القضاء التونسي قرر فتح تحقيقات مع المتهمين وعلى رأسهم الغنوشي، حيث وجه إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة وفق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

وكانت قوات الأمن التونسي قد ألقت القبض على الغنوشي الإثنين الماضي بعد أن أصدرت النيابة العمومية مذكرة إيقاف ضده، وأمرت النيابة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لفحص التسجيلات التي صرح الغنوشي خلالها بأقوال تحرض على الحرب الأهلية في تونس.

تصريحات الغنوشي تحرض على إشعال حرب أهلية

في السياق ذاته، أكد الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني أن تصريحات الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة، وتحرض على تبديل هيئة الدولة وإشعال حرب أهلية ودفع المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل.

القاهرة الإخبارية راشد الغنوشي نبأ عاجل قبول التبرعات المالية الأجنبية قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟