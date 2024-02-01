الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصادر: نتوقع إصدار بايدن أمرًا لاستهداف المستوطنين المتورطين بأعمال عنف الضفة الغربية

بايدن
بايدن

أعلنت مصادر أمريكية، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

تدهور الأوضاع بغزة 

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفًا و19 شهيدًا، و66 ألفًا و139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و190 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مصادر أمريكية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل المستوطنيين قناة القاهرة الإخبارية

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