البيت الأبيض: بلينكن يعتزم زيارة الشرق الأوسط فى جولة جديدة هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع.

ووفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية، تم الإعلان عن الرحلة التي لم تعلن عنها وزارة الخارجية علنًا، في حدث للاتحاد اليهودي في واشنطن من قبل منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي.

بداية من الدوحة جولة جديدة لبلينكن

وقال كيربي إن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز التقى مع زعماء في أوروبا الأسبوع الماضي وأن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك عاد من الدوحة في مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي ردا على سؤال حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس: “سيعود وزير خارجيتنا إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع”.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الإغاثة إن مستشفى الشفاء في غزة "بالكاد يعمل" ويأوي حوالي 50 ألف شخص.

وقالت أوريلي جودار، رئيسة الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود، أو أطباء بلا حدود، يوم الأربعاء، إن مستشفى الشفاء في شمال غزة “لا يزال قائما”، لكنه “بالكاد يعمل”.

زار جودار مستشفى الشفاء – وهو أكبر مرفق صحي في غزة – في 22 يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ أن قامت منظمة أطباء بلا حدود بإجلاء موظفيها من المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ نوفمبر، "تحول مخيم الشفاء تدريجياً إلى مخيم للنازحين"، يستوعب حوالي 50,000 شخص يبحثون عن الأمان، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقالت إن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات جعل "من المستحيل تقديم العلاج المناسب للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية".

كما زار جودار المستشفى مع قافلة تابعة للأمم المتحدة لتوصيل 19000 لتر (5000 جالون) من الوقود. وقالت: "هذا الوقود ضروري لأنه يستخدم لتشغيل المولدات التي تزود المستشفى بالكهرباء".

ويحتاج مستشفى الشفاء إلى حوالي 3000 لتر (793 جالونًا) من الوقود يوميًا، مما يعني أن 19000 لترًا (5000 جالونًا) من الوقود في القافلة ستزود المستشفى "بالكاد لمدة أسبوع"، وفقًا لجودار.