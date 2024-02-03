السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن سيطرح صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن سيقدم مقترحا للإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

 

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة كلا من: قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك «إسرائيل» والضفة الغربية والسعودية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء القطري- عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين- أنه سيجرى عرض مقترح على «حماس» لوقف القتال في غزة و«إطلاق الرهائن»

 

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إحراز «تقدم جيد» خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي، موضحا أن الأطراف «تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء».

 

وبداية الأسبوع، كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين عن تقديم «عرض جديد» لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.

 

يتضمن العرض وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى من أجل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة مقابل إطلاق إسرائيل عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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